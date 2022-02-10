Любая страна может оказывать поддержку Киеву, заявил политик

Североатлантический альянс заинтересован в расширении своего присутствия в восточном направлении. НАТО считает для себя возможным размещение боевых групп на берегу Черного моря в Румынии, сообщил глава блока Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

Столтенберг также упомянул и Украину, указав, что в настоящее время уровень укомплектованности в ВСУ гораздо лучше, чем восемь лет назад. Совершенствуется и подготовка личного состава. Генсек НАТО добавил, что оказание поддержки вооруженным силам Украины остается "правом каждой нации".

Генеральный секретарь Альянса также указал, что обсудил с британским премьер-министром военные учебные маневры Российской Федерации и Белоруссии с ситуацией по Украине. По словам генсека, РФ продолжает наращивать свои силы у украинских границ. А развертывание российского вооружения в Белоруссии можно считать самым крупным с момента окончания холодной войны. Приведенную ситуацию Столтенберг называет весьма тревожным сигналом для безопасности Европы.

Столтенберг сообщил, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с приглашением на продолжение встреч по обсуждению вопросов безопасности. Генсек Североатлантического альянса уточнил, что приглашает главу внешнеполитического ведомства на дальнейший диалог по поиску "дипломатического пути вперед". Что касается НАТО, то организация всегда готова "выслушать" озабоченность российской стороны, а также обсудить способы, направленные на укрепление принципов европейской безопасноссти.

Ранее Столтенберг одобрил приглашение Киева и Тбилиси на саммит НАТО, который состоится летом 2022 года в Мадриде.