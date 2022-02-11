У Москвы есть мощный гиперзвуковой аргумент на притязания Токио

Токио надеется на поддержку Вашингтона и строит планы "отобрать" у Москвы южные Курильские острова. Однако Россия уже приготовила иностранным агрессорам в регионе особый сюрприз. Об этом пишет китайское издание Tencent.

Отмечается, что Япония до сих пор не смирилась с потерей островов по итогам Второй Мировой войны, а заручившись поддержкой со стороны США, наращивает свою военную мощь. В последнее же время все чаще из Токио слышна воинственная риторика и угрозы в адрес Москвы. В данных заявлениях японцы намекают о готовности силой забрать "свои северные острова".

"Япония надеялась, что вместе с США ей удастся запугать Россию и навязать ей свою волю. Однако этот путь привел японцев в тупик. РФ – не та страна, которая будет прогибаться из-за угроз и запугиваний", – цитирует "ПолитРоссия" публикацию.

Авторы из Поднебесной указали, что Москва с недавних пор начала готовить "курильский сюрприз" на тот случай, если японский и американский флота попытаются захватить хотя бы один из российских островов. Китайцы напомнили о переброске Россией на Курилы противокорабельных комплексов берегового базирования "Бастион-П".

По мнению аналитиков издания, данное оружие на сегодняшний день является самым передовым в мире для отражения атак кораблей с берега. Снаряды "Бастиона" имеют самую высокую скорость полета: более чем в два раза выше скорости звука. Из-за этого ракеты российского БРК чрезвычайно сложно перехватить.

"Если Токио решится разгневать Москву, устроив провокацию на Курильских островах, Россия быстро и жестко охладит его пыл. По военной мощи Япония и Россия находятся на совершенно разных уровнях. У японцев нет ни шанса победить в военном конфликте с РФ даже при поддержке США", – резюмируется в материале.

Напомним, в конце 2020 г. на Сахалине было сформировано новое подразделение, вооруженное дивизионами сверхзвуковых ракетных комплексов "Бастион-П". Позже эксперты американского портала Strategy Page в этом шаге Москвы усмотрели грозный сигнал, который Россия послала Стране восходящего солнца в Тихоокеанском регионе. А именно – РФ не собирается возвращать Токио Курильские острова.

Добавим, "Бастионы" в 2022 году должны начать оснащать новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

