Россия приготовила флоту США и Японии "курильский сюрприз" - СМИ

Россия приготовила флоту США и Японии "курильский сюрприз" - СМИ
Фото: depositphotos.com
У Москвы есть мощный гиперзвуковой аргумент на притязания Токио

Токио надеется на поддержку Вашингтона и строит планы "отобрать" у Москвы южные Курильские острова. Однако Россия уже приготовила иностранным агрессорам в регионе особый сюрприз. Об этом пишет китайское издание Tencent.

Отмечается, что Япония до сих пор не смирилась с потерей островов по итогам Второй Мировой войны, а заручившись поддержкой со стороны США, наращивает свою военную мощь. В последнее же время все чаще из Токио слышна воинственная риторика и угрозы в адрес Москвы. В данных заявлениях японцы намекают о готовности силой забрать "свои северные острова".

"Япония надеялась, что вместе с США ей удастся запугать Россию и навязать ей свою волю. Однако этот путь привел японцев в тупик. РФ – не та страна, которая будет прогибаться из-за угроз и запугиваний", – цитирует "ПолитРоссия" публикацию.

Авторы из Поднебесной указали, что Москва с недавних пор начала готовить "курильский сюрприз" на тот случай, если японский и американский флота попытаются захватить хотя бы один из российских островов. Китайцы напомнили о переброске Россией на Курилы противокорабельных комплексов берегового базирования "Бастион-П".

По мнению аналитиков издания, данное оружие на сегодняшний день является самым передовым в мире для отражения атак кораблей с берега. Снаряды "Бастиона" имеют самую высокую скорость полета: более чем в два раза выше скорости звука. Из-за этого ракеты российского БРК чрезвычайно сложно перехватить.

"Если Токио решится разгневать Москву, устроив провокацию на Курильских островах, Россия быстро и жестко охладит его пыл. По военной мощи Япония и Россия находятся на совершенно разных уровнях. У японцев нет ни шанса победить в военном конфликте с РФ даже при поддержке США", – резюмируется в материале.

Напомним, в конце 2020 г. на Сахалине было сформировано новое подразделение, вооруженное дивизионами сверхзвуковых ракетных комплексов "Бастион-П". Позже эксперты американского портала Strategy Page в этом шаге Москвы усмотрели грозный сигнал, который Россия послала Стране восходящего солнца в Тихоокеанском регионе. А именно – РФ не собирается возвращать Токио Курильские острова.

Добавим, "Бастионы" в 2022 году должны начать оснащать новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость340183
Пожаловаться Ответить
Прав был Немцов!!!
Гость339854
Пожаловаться Ответить
Гость340121
Россия запустит гиперзвукового шипуна ?
учитесь грамотно шиииптать ;))
Гость340298
Пожаловаться Ответить
Гость340121
Россия запустит гиперзвукового шипуна ?
Шипуна только хохлы запускают как и ты
Гость340207
Пожаловаться Ответить
Гость340121
Россия запустит гиперзвукового шипуна ?
Шептуны только ваша страна подпускать умеет
Гость340121
Пожаловаться Ответить
Россия запустит гиперзвукового шипуна ?
1
новости партнеров

Припугнуть Шойгу: Times раскрыла цель визита Уоллеса в Москву

Высшее военное руководство Соединенного Королевства намерено убедить Россию отступить от Украины

Война на уничтожение: к чему приведет ядерный конфликт между Россией и США

Потери составят сотни миллионов человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей