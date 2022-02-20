Токио отказывается подписывать мирный договор

Япония вновь выдвинула требования к России по Курильским островам. По словам замглавы бюро по европейским делам японского МИД Шуичи Токуды, мирный договор подпишут только при одном условии.



Москва должна передать суверенитет всех четырех островов Токио. Только на таких условиях японцы готовы заключить соглашение.

"…наше правительство принципиально хочет решить территориальный вопрос",

– отрезал представитель японского внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами.

Ультиматум выдвинули несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что вопрос о принадлежности Курильских островов закрыт и не подлежит обсуждению. Токио продолжает претендовать на Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи.

Ранее между японскими политиками разгорелся ожесточенный спор из-за судьбы Курил. Подробнее – в нашем материале.

Раздражают Токио и военные учения, которые проводит Россия на Курилах. Японская сторона неоднократно выражала протесты.