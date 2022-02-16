Инциденты произошли 11 и 12 февраля над Средиземным морем

Американские и российские боевые самолеты пролетели в опасной близости друг от друга над Средиземным морем. Инциденты произошли на прошлой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.

По их данным, опасные сближения самолетов в воздушном пространстве зафиксированы 11 и 12 февраля.

Отмечается, что три истребителя Су-35 ВВС РФ пересекли траекторию полета трех самолетов-разведчиков P-8A Пентагона. В один из моментов крылатые машины двух стран оказались на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Минобороны США определили два инцидента как небезопасные, а третий – как непрофессиональный. В американском ведомстве заявили, что выразили озабоченность произошедшим российским официальным лицам по дипломатическим каналам.

Инциденты случились на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Россией из-за Украины, подчеркнули в издании.

Напомним, в мае 2020 года Пентагон пожаловался на "опасный перехват" их воздушного судна двумя российскими Су-35С во время полета над Средиземным морем. Тогда наши "сушки" также "заперли в клещи" P-8A Poseidon.

