Ядерный конфликт может начаться из-за ошибки – эксперт

Ядерный конфликт может начаться из-за ошибки – эксперт
Фото: pixabay.com
Лидеры стран вряд ли будут нажимать на ядерную кнопку

Такое мнение выразил экс-инспектор МАГАТЭ Пантелис Иконому. На встрече с общественностью, СМИ и беженцами с Украины, которая прошла в Афинах, эксперт заявил, что сознательно никто из мировых лидеров ядерную войну не начнет. Все понимают, к каким последствиям это приведет.

"...нет большой вероятности".

Сценарий начала конфликта Иконому видится другим.

Так, по словам эксперта, катастрофа может произойти из-за человеческой ошибки, несчастного случая, какого-либо вмешательства вроде хакерской атаки. Он предупредил об опасности ЧП на атомных электростанциях, ибо там хранится больше ядерных материалов, чем в атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму.

Он указал на важность подписания ядерными державами документа о неприменении первыми ядерного оружия.

Ранее возможную причину начала третьей мировой назвал экс-президент Штатов Дональд Трамп. Бизнесмен посетовал, что мир перестал испытывать уважение к его родной стране, и не преминул уколоть действующего главу США Джо Байдена. Подробнее – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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