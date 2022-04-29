Глава корпорации напомнил всем агрессорам о "потенциале возмездия" комплекса

Государственная корпорация "Роскосмос" намерена построить 46 ракетно-боевых комплексов шахтного базирования "Сармат". Такое заявление сделал глава организации Дмитрий Рогозин в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Топ-менеджер сообщил, что накануне провел возглавляемый им оперативный штаб по кооперации, где обсудил с подчиненными дальнейшие испытания ракетного комплекса. Всего корпорация планирует произвести 46 боевых единиц, которые призваны заменить стоящие на стратегическом вооружении доставшиеся от Советского Союза "Воеводы".

В настоящее время все испытания проходят по плану. В 2022 году "Роскосмос" проведет летные конструкторские испытания, параллельно занимаясь серийным производством ракет, которые поступят на вооружение в первый полк – дивизию Ужурского ракетного соединения, которая базируется на территории Красноярского края.

Специалисты на постоянной основе тестируют системы боевого управления и транспортировки "Сармата". Комплекс обладает "зловещим потенциалом возмездия" для агрессора, заявил Рогозин.

"Сармат" представляет собой ракетный комплекс с межконтинентальной ракетой, способной преодолеть все современные средства ПРО. Скорость "Сармата" достигает 24 тысяч километров в час, что превышает в двадцать раз скорость звука. Диаметр самой ракеты – три метра, дальность – 18 тыс. км.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия нацелена на внедрение новых способов ведения боевых действий в современных военных конфликтах.