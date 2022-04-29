"Роскосмос" анонсировал серийное производство "Сармата"

"Роскосмос" анонсировал серийное производство "Сармата"
Roscosmos/www.globallookpress.com
продолжениеСжигает беспилотники за секунды: в России испытали новейший боевой лазер
Глава корпорации напомнил всем агрессорам о "потенциале возмездия" комплекса

Государственная корпорация "Роскосмос" намерена построить 46 ракетно-боевых комплексов шахтного базирования "Сармат". Такое заявление сделал глава организации Дмитрий Рогозин в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Топ-менеджер сообщил, что накануне провел возглавляемый им оперативный штаб по кооперации, где обсудил с подчиненными дальнейшие испытания ракетного комплекса. Всего корпорация планирует произвести 46 боевых единиц, которые призваны заменить стоящие на стратегическом вооружении доставшиеся от Советского Союза "Воеводы".

В настоящее время все испытания проходят по плану. В 2022 году "Роскосмос" проведет летные конструкторские испытания, параллельно занимаясь серийным производством ракет, которые поступят на вооружение в первый полк – дивизию Ужурского ракетного соединения, которая базируется на территории Красноярского края.

Специалисты на постоянной основе тестируют системы боевого управления и транспортировки "Сармата". Комплекс обладает "зловещим потенциалом возмездия" для агрессора, заявил Рогозин. 

"Сармат" представляет собой ракетный комплекс с межконтинентальной ракетой, способной преодолеть все современные средства ПРО. Скорость "Сармата" достигает 24 тысяч километров в час, что превышает в двадцать раз скорость звука. Диаметр самой ракеты – три метра, дальность – 18 тыс. км. 

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия нацелена на внедрение новых способов ведения боевых действий в современных военных конфликтах. 

Источник: Rutube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей