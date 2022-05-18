Сжигает беспилотники за секунды: в России испытали новейший боевой лазер

Сжигает беспилотники за секунды: в России испытали новейший боевой лазер
Lubos Pavlicek/www.globallookpress.com
На поражение цели требуется лишь мгновение

В Российской Федерации провели испытание лазерного комплекса, который способен сжигать беспилотные летальные аппараты за несколько секунд, указал зампред правительства РФ Юрий Борисов.

Госслужащий уточнил, что речь идет о комплексах "Пересвет", способных сжигать беспилотники за пять секунд.

Как отмечает источник, производство лазерных систем осуществляется уже практически серийно. У "Пересветов" имееются большие мощности, позволяющие поражать различные средства за счет теплового нагрева поверхности – или же оптических систем цели лазерным лучом из боевой машины.

В ходе испытаний, указал Борисов, БПЛА был "просто-напросто сожжен".

"Пересвет" способен ослеплять все спутниковые системы разведки на орбитах высотой до 1,5 тыс. километров и выводить их из строя с помощью лазерного излучения. В основу создания оружия положены физические процессы, которые ранее не использовались в ОПК при создании оружия обычного или массового поражения.

Специалисты же полагают, что "Пересвет" будет использоваться в качестве средства противокосмической обороны РФ,

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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