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Российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с жидкостной межконтинентальной ракетой "Сармат" все не дает покоя британским медиа – Daily Mail пишет, что для страны наработки Российской Федерации несут прямую угрозу.
В частности, таблоид обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина, указавшего, что после украинского конфликта страна приступит к наращиванию своей стратегической мощи ради собственной безопасности. Первые "Сарматы" заступят на защиту страны уже к концу текущего года.
НАТО окрестило "Сарматы" "Сатаной – 2" из-за дальности действия – они могут достичь любой точки земного шара при практической невозможности перехвата ее ядерных блоков.
Кроме самого "Сармата", Путин коснулся и российских систем С-500, в настоящее время не имеющих мировых аналогов. Британцы напомнили читателям, что ранее в российском телевидении кто-то из кричащих экспертов предложил вернуть остров во времена первобытных людей с помощью "Цирконов".
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