США провалили испытания гиперзвука

США провалили испытания гиперзвука
Cover Images/www.globallookpress.com
Уже во второй раз

Испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую Соединенные Штаты запускали на Гавайях, провалилось. Как пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на Министерство обороны, после запуска появились проблемы.

После того, как двигатель был запущен, произошел сбой. Подробности представитель Пентагона не стал раскрывать.

"Проблема произошла после воспламенения испытательного объекта. Сотрудники программы инициировали проверку для определения причин с целью информирования последующих тестов. Хотя пока что все детали о запланированном полете не собраны, все данные дадут жизненно необходимую информацию", – говорится в материале.

Как указывают средства массовой информации, Штаты терпят уже во второй раз неудачу в рамках программы неядерного удара Conventional Prompt Strike. Речь идет о баллистической ракеты с планирующим блоком, которые Пентагон хочет установить на субмарины типа "Вирджиния".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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