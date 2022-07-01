В России готовятся к массовому производству беспилотников

В России готовятся к массовому производству беспилотников
MOD Russia/www.globallookpress.com
Предприятие переходит на три смены

Российское предприятие по серийному производству разведывательных и ударных БПЛА, дубнинский строймашзавод  будет работать в три смены для наращивания выпуска аппаратов. Соответствующее заявление сделал замгендиректора компании "Кронштадт" Алексей Белых.

Предприятие производит "Орионы", которые применяются российскими ВС в ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине. Топ-менеджер указал, что в скором времени предприятие перейдет на трехсменный режим работы для наращивания производства. 

Дубнинский машстройзавод, о котором идет речь, оказался в собственности "Кронштадта" в прошлом году. Предприятие построили в рекордные сроки – за несколько месяцев в период с середины весны по конец 2021 года.

Предприятие входит в Центр беспилотной авиации, который призвана выпускать как БПЛА, так и наземные пункты управления для указанных моделей.

Ранее америакнские медиа заявили, что беспилотные аппараты стали главным средством для российских войск в ходе выполнения задач в рамках спецоперации на Украине.

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