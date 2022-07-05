На разработку выделено практически 30 миллионов долларов

Пентагон намерен выделить свыше 27 млн долларов в следующем году на разработку проектов по использованию воздушных шаров военного назначения. Цель – отслеживание российских и китайских ракет, пишет Politico.

Речь идет о создании шаров с солнечными панелями и наблюдательными устройствами, которые будут летать над Землей на расстоянии до 27 км. Над таким средством в Пентагоне задумались из-за дороговизны спутниковых систем, уже применяемых Пентагоном.

Один из источников, близких к ситуации, утверждает, что воздушные шары также можно применять в качестве основы для разного рода платформ – связи и узлов передачи данных, отслеживания угроз в виде воздушных целей.

Минобороны Соединенных Штатов уже совершало запуск порядка двадцати пяти воздушных шаров, которые уже были призваны выполнять разного рода задачи – в том числе и трафик наркотических средств.

А не так давно мы рассказывали, что Соединенные Штаты провели испытание гиперзвукового вооружения.