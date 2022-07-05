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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался в социальных сетях по поводу "самого безопасносго" места на Земле – этот райский уголок находится в Красноярском крае. Ведь именно там собирают баллистические межконтинентальные ракеты "Сармат".
Генеральный директор корпорации уточнил, что речь идет о наиболее защищенном месте на всем земном шаре. И это Красмаш, которые производит самые мощные ракеты в мире.
Рогозин уточнил, что ему выпала честь стоять "под покровами грозного "Сармата", который создавался отечественнной промышленностью и проходил летные и конструкторские испытания.
Такими мыслями российский топ-менеджер поделился в ходе поездки в Красноярский край – власти поручили ему взять на контроль изготовление "Сарматов".
Серийное производство "Сарматов" анонсировали буквально несколько месяцев назад – тогда же Рогозин заявил, что госкорпорация построит порядка 45 комплексов шахтного базирования.
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