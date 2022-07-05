Более защищенных уголков на земном шаре не представить

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался в социальных сетях по поводу "самого безопасносго" места на Земле – этот райский уголок находится в Красноярском крае. Ведь именно там собирают баллистические межконтинентальные ракеты "Сармат".

Генеральный директор корпорации уточнил, что речь идет о наиболее защищенном месте на всем земном шаре. И это Красмаш, которые производит самые мощные ракеты в мире.

Рогозин уточнил, что ему выпала честь стоять "под покровами грозного "Сармата", который создавался отечественнной промышленностью и проходил летные и конструкторские испытания.

Такими мыслями российский топ-менеджер поделился в ходе поездки в Красноярский край – власти поручили ему взять на контроль изготовление "Сарматов".

Серийное производство "Сарматов" анонсировали буквально несколько месяцев назад – тогда же Рогозин заявил, что госкорпорация построит порядка 45 комплексов шахтного базирования.