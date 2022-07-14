Разработки Запада еще не дошли до серийного выпуска

У Российской Федерации уже довольно давно имеется весьма широкий арсенал гиперзвукового вооружения. Штаты пока только пытаются добиться стабильности при полетах своих разработок, указал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист оценил заявления ВВС США о проведении успешных испытаний ракеты Lockheed Martin воздушного базирования. Как указал Леонков, ключевая цель таких экспериментов – разработать маневрирующее средство для поражения целей. Пока американцы учатся летать на гиперзвуке, РФ делает серийные образцы.

Примеры – "Кинжал", "Циркон", "Искандер" и "Авангард". Проходит испытания и межконтинентальный РС-28 "Сармат". Условно говоря, в России уже ведут разработки гиперзвука второго поколения – специалисты наращивают дальность поражения. Что касается американской стороны, еще неясно, когда их разработки дойдут до серийных выпусков.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделит 27 млн долларов на разработку средств для отслеживания российских ракет.