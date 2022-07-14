Почему американскому гиперзвуку не угнаться за "Сарматом"

Почему американскому гиперзвуку не угнаться за "Сарматом"
Roscosmos/www.globallookpress.com
Разработки Запада еще не дошли до серийного выпуска

У Российской Федерации уже довольно давно имеется весьма широкий арсенал гиперзвукового вооружения. Штаты пока только пытаются добиться стабильности при полетах своих разработок, указал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист оценил заявления ВВС США о проведении успешных испытаний ракеты Lockheed Martin воздушного базирования. Как указал Леонков, ключевая цель таких экспериментов – разработать маневрирующее средство для поражения целей. Пока американцы учатся летать на гиперзвуке, РФ делает серийные образцы.

Примеры – "Кинжал", "Циркон", "Искандер" и "Авангард". Проходит испытания и межконтинентальный РС-28 "Сармат". Условно говоря, в России уже ведут разработки гиперзвука второго поколения – специалисты наращивают дальность поражения. Что касается американской стороны, еще неясно, когда их разработки дойдут до серийных выпусков.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделит 27 млн долларов на разработку средств для отслеживания российских ракет.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Каким странам грозит дефолт после Украины: экономист предрек мировой крах

Дело уже не только в пандемии

В России придумали радикальный способ прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS

По Украине призвали нанести полномасштабный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей