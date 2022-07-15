У России появилась управа на американские спутники

У России появилась управа на американские спутники
Joshua Conti/www.globallookpress.com
Превосходство Пентагона на орбите теперь оспоримо

Российская Федерация занимается разработками нового противоспутникового средства, способного выводить из строя американские объекты на орбите, пишет обозреватель The Jerusalem Post.

В материале говорится, что с прошлого года российская сторона вместе с Китаем активно атакуют американские спутники. Теперь угроза становится серьзнее: РФ занята разработкой новейшей лазерной системы, чтобы обезопасить пространство от наблюдения Штатов с земной орбиты над своей территорией.

В ноябре прошло года NASA решила приостановить плановый выход в открытый космос на МКС после тревоги из-за обломков, которые могли предсталять угрозу для экипажа. Обозреватель считает, что косвенно или прямо это может быть связано с испытаниями "российского противоспутникового оружия".

Разработка российских специалистов призвана ослеплять американские объекты и выводить их из строя за счет подавления электрооптики.

Ранее в США заявили, что Россия применит необычную тактику по защите Крымского моста.

Источник: The Jerusalem Post ✓ Надежный источник
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