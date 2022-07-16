"Царь воды": в США забились в панике от российского "Посейдона"

"Царь воды": в США забились в панике от российского "Посейдона"
MOD Russia/www.globallookpress.com
Пентагон давно пытается решить проблему - пока безуспешно

Российский "Посейдон" совершенно неостановим – торпеда пройдет как сквозь масло через оборонительную систему любой страны с сильным флотом, считает отставной американский офицер Брент Иствуд.

"Дальность действия у этой разработки неограниченная. А мощность эквивалентна двум миллионам тонн тротила – вполне достаточно, чтобы стать угрозой для густонаселенного восточного побережья США и вызвать радиоактивное цунами", – пишет обозреватель для 19fortyfive.

"Посейдон" вызывает у Запада серьезные опасения – ведь пока что его не может остановить ни одна оборонительная система в мире. Размер торпеды сопоставим с крупным автобусом.

"Ожидается, что "Посейдон" сможет поражать цели на расстоянии не менее 5000 морских миль (порядка 9,2 тыс километров – прим. ред.), что дает ему возможность покрывать значительную часть океана", – говорится в материале.

А не так давно российский телеведущий Дмитрий Киселев похвастался, что для уничтожения Великобритании хватит одного "Сармата".

Источник: 19fortyfive ✓ Надежный источник
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