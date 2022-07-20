Путину достаточно одного звонка для уничтожения половины США - СМИ

Путину достаточно одного звонка для уничтожения половины США - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва готова выдать сокрушительный ответ

Российская Федерация гарантированно уничтожит 50% территорий Соединенных Штатов – для этого российскому лидеру Владимиру Путину хватит всего одного звонка для того, чтобы отдать соответствующий, считает автор китайского издания Baijiahao.

В материале говорится, что за десятилетия холодного противостояния отношение Штатов к РФ осталось совершенно неизменным – для Белого дома Москва остается основным противником, против которого вводятся бесконечные рестрикции. Того же Вашингтон требует от всего коллективного Запада. Поэтому Кремль всегда готов дать решительный военный ответ, пишет РИА ФАН.

Недавно Путин сообщил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство до конца текущего года в российские войска. Комплекс можно смело считать самым опасным и мощным геостратегическим оружием в мире, передает "Общественная служба новостей".

Автор издания полагает, что "Сармат" для российской стороны является основным средством контрудара и будет использован в случае угрозы субъектам Российской Федерации. Комплекс способен нести свыше десяти ядерных боевых головок и поражать сразу несколько целей за единовременную атаку.

А недавно "Утро" рассказывало о реакции западных медиа на российский "Посейдон".

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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