Перехватить цель легко, указал военный эксперт

Распиаренные американские ракетные системы залпового огня HIMARS не представляют какой-либо сложности для поражения российскими средствами ПВО. Во многом "неуязвимыми" американские подарки пытается представить украинская пропаганда, указал военный эксперт Юрий Кнутов.

Российские ПВО весьма успешно перехватывают HIMARS и уничтожают их. Однако отрицать проблему, хотя бы потенциальную, не стоит: Запад поставляет вооруженным силам Украины родственные для HIMARS установки М270 MLRS. Они способны наносить массированные удары – в два раза больше, чем HIMARS из-за 12 ракет в пусковой установке вместо шести, уточняет "Пятый канал".

"Панцирь" в среднем способен перехватить четыре цели из 12 выпущенных. Остальные восемь причинят ущерб – удар противника можно считать эффективным. Предотвратить грозу со стороны РСЗО можно либо усилением ПВО, либо комплексной борьбой с такими системами, передает РИА ФАН.

Под последним эксперт подразумевает увеличение БПЛА для постоянного воздушного дежурства, пишет "Общественная служба новостей".

"При появлении подобных установок будут выдавать данные "Искандерам" (которые ВСУ перехватить банально нечем), и которые и начнут поражать HIMARS или MLRS", – пояснил спикер.

Сегодня, уверен Кнутов, можно смело утверждать, что украинская ПВО уничтожена на 80 процентов.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская выступила перед конгрессом, заявив, что ее страна крайне нуждается в системах ПВО.