Пентагон придумал ответ российскому гиперзвуку

Пентагон придумал ответ российскому гиперзвуку
Сбить ракету не получится, а отследить - вполне

Когда-то земная орбита была безопаснее самой Земли. Однако, по истечении нескольких десятков лет, космос оказался полностью забитым спутниками, используемыми для слежки одних государств за другими. Соединенные Штаты считают, что ежедневно американская сеть спутников сталкивается с давлением со стороны России и Китая.

Потенциальный противник, к тому же, использует новейшие системы, включая лазерное оружие. Российская Федерация успешно продвигается в выпуске гиперзвукового оружия, которому Вашингтону пока что совершенно нечего противопоставить.

Недавно стало известно, что США собираются вывети на орбиту сеть спутников, предназначенных для вооружения и отслеживания запуска гиперзвука. Не так давно уже была выделена значительная сумма средств – первый транш для создания "ответа".

"Так называемый "космический сегмент" – два самолета с 7 спутниками на каждом, которые нужны для сбора информации в инфракрасно области спектра. Фактически, так США опутают Землю сетью спутников, используемых для обнаружения гиперзвука – и слежки", – говорится в материале The National Interest.

Ранее мы рассказывали, почему США не могут дойти до успешной разработки гиперзвукового вооружения.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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