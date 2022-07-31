Одна фраза Путина на параде ВМФ посеяла панику в Британии

Одна фраза Путина на параде ВМФ посеяла панику в Британии
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Западные медиа вовсю обсуждают слова главы РФ про новое оружие

Громкое и лаконичное заявление президента Российской Федерации, прозвучавшее на параде в честь Дня Военно-морского флота России в Петербурге, не прошло незамеченным в западных средствах массовой информации. The Daily Mirror обратило внимание на слова российского лидера, который указал, что Россия остается величайшей моркой державой, в составе которой имеются передовые виды вооружения.

В частности, глава государства указал, что в скором времени на боевое дежурство военно-морских сил заступят гиперзвуковые "Цирконы".

"От главы государства прозвучала угроза, которая вызывает опасения. Скорость "Цирконов" превышает 10 тысяч километров в час – он появится на борту боевого фрегата "Адмирала Горшкова" в скором времени, – говорится в материале.

Автор статьи считает, что Россия уделяет самое пристальное внимание военному флоту – особенно теперь, во время политической эскалации в мире.

"Циркону понадобится всего лишь несколько минут, чтобы долететь до столицы Британии", – говорится в публикации.

В день ВМФ российский лидер утвердил Морскую доктрину. Документ вступает в силу со дня подписания. А перед самим парадом президент обошел на катере корабельную линию, поприветствовав участников торжества, передает "Пятый канал".

Источник: Mirror ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай экстренно стягивает к Тайваню огромную группировку: видео

ВВС уже совершают вылеты в сторону Тайбэя

"В ожидании чуда": в США не верят в способность Украины захватить Херсон

Киев уже не в том состоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей