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Громкое и лаконичное заявление президента Российской Федерации, прозвучавшее на параде в честь Дня Военно-морского флота России в Петербурге, не прошло незамеченным в западных средствах массовой информации. The Daily Mirror обратило внимание на слова российского лидера, который указал, что Россия остается величайшей моркой державой, в составе которой имеются передовые виды вооружения.
В частности, глава государства указал, что в скором времени на боевое дежурство военно-морских сил заступят гиперзвуковые "Цирконы".
"От главы государства прозвучала угроза, которая вызывает опасения. Скорость "Цирконов" превышает 10 тысяч километров в час – он появится на борту боевого фрегата "Адмирала Горшкова" в скором времени, – говорится в материале.
Автор статьи считает, что Россия уделяет самое пристальное внимание военному флоту – особенно теперь, во время политической эскалации в мире.
"Циркону понадобится всего лишь несколько минут, чтобы долететь до столицы Британии", – говорится в публикации.
В день ВМФ российский лидер утвердил Морскую доктрину. Документ вступает в силу со дня подписания. А перед самим парадом президент обошел на катере корабельную линию, поприветствовав участников торжества, передает "Пятый канал".
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