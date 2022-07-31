Западные медиа вовсю обсуждают слова главы РФ про новое оружие

Громкое и лаконичное заявление президента Российской Федерации, прозвучавшее на параде в честь Дня Военно-морского флота России в Петербурге, не прошло незамеченным в западных средствах массовой информации. The Daily Mirror обратило внимание на слова российского лидера, который указал, что Россия остается величайшей моркой державой, в составе которой имеются передовые виды вооружения.

В частности, глава государства указал, что в скором времени на боевое дежурство военно-морских сил заступят гиперзвуковые "Цирконы".

"От главы государства прозвучала угроза, которая вызывает опасения. Скорость "Цирконов" превышает 10 тысяч километров в час – он появится на борту боевого фрегата "Адмирала Горшкова" в скором времени, – говорится в материале.

Автор статьи считает, что Россия уделяет самое пристальное внимание военному флоту – особенно теперь, во время политической эскалации в мире.

"Циркону понадобится всего лишь несколько минут, чтобы долететь до столицы Британии", – говорится в публикации.

В день ВМФ российский лидер утвердил Морскую доктрину. Документ вступает в силу со дня подписания. А перед самим парадом президент обошел на катере корабельную линию, поприветствовав участников торжества, передает "Пятый канал".