Верные соколы Пентагона получили в подарок даже американские ПРО

Военное руководство Польши и Румынии полностью подконтрольно Соединенным Штатам, потому направленные против Российской Федерации учения на территории указанных стран могут быть плачевными и для Варшавы, и для Бухареста, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Обе страны объявили о проведении с 1 мая военно-учебных маневров на фоне специальной военной операции, которая проводится в настоящее время российскими войсками на Украине. Как считает специалист, оба государства обласканы Штатами. В обеих странах размещены позиционные районы противоракетной обороны. Остальные европейские государства на такую милость до сих пор не могут рассчитывать.

Фактически учения Варшава будет проводить по мобилизационным предприятиям в Польше. Российская Федерация со всей внимательностью наблюдает за текущей обстановкой, хотя о военных учениях объявили заранее. Если бы оказалось, что маневры внеплановые, Министерство обороны Российской Федерации бы выступило с заявлением. Учитывая, что таких заявлений не последовало, ситуация под контролем.

Однако, считает Леонков, провокаций нельзя исключать. Поэтому войска РФ находятся в состоянии постоянной боеготовности. Никто и не отменял особый режим для российской ядерной триады.