Минобороны Белоруссии объяснило внезапные военные учения в стране

Минобороны Белоруссии объяснило внезапные военные учения в стране
Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/www.globallookpress.com
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Угрозы для соседних стран нет, уверяют в РБ

Сегодня утром, 4 мая, Министерство обороны Белоруссии объявило о внезапной проверке сил реагирования армии республики. Основная цель учений – оценка готовности военных к возможным кризисным ситуациям. 

Воинские подразделения отработают подъем по боеготовности, совершения марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач, пишет RT. Солдаты будут действовать на незнакомой местности. 

Сообщается, что силы будут постепенно наращиваться, чтобы "проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе". Пристальное внимание будут уделять обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей, утверждает Минобороны. Из-за перемещения большого состава военной техники движение на некоторых дорогах будет затруднено. 

Отдельно в сообщении подчеркнули, что учения не несут никакой угрозы государствам Европы и соседним странам. 

Источник: Минобороны Белоруссии ✓ Надежный источник
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