Угрозы для соседних стран нет, уверяют в РБ

Сегодня утром, 4 мая, Министерство обороны Белоруссии объявило о внезапной проверке сил реагирования армии республики. Основная цель учений – оценка готовности военных к возможным кризисным ситуациям.

Воинские подразделения отработают подъем по боеготовности, совершения марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач, пишет RT. Солдаты будут действовать на незнакомой местности.

Сообщается, что силы будут постепенно наращиваться, чтобы "проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе". Пристальное внимание будут уделять обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей, утверждает Минобороны. Из-за перемещения большого состава военной техники движение на некоторых дорогах будет затруднено.

Отдельно в сообщении подчеркнули, что учения не несут никакой угрозы государствам Европы и соседним странам.