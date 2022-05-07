НАТО и Украина поплатятся за гибель знаменитого крейсера

Недавно информационное пространство потрясли заявления зарубежной прессы о том, что в гибели российского крейсера "Москва", который затонул в апреле в Черном море, виноваты американцы. США поспешили откреститься от распространенной журналистами информации, однако, как бы там ни было, в России готовят достойный ответ на произошедшее.



Напомним, CNN сообщил о том, что американские вояки передали киевскому режиму информацию с координатами нашего крейсера. Впрочем, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявляет, что это неправда. Комментируя сложившуюся ситуацию, известный военный эксперт Алексей Леонков отметил, что трагедия крейсера обнажила некоторые проблемы в оснащении части наших боевых кораблей.

Однако ситуация в данном вопросе скоро изменится. Специалист сообщил, что профильные эксперты уже разработали морской зенитно-ракетный комплекс "Тор-МФ". Как подчеркнул Леонков, русский "Тор" будет способен отразить разного рода атаки на российские корабли. Возможности новых ракет позволят сбивать снаряды противника даже на небольшой высоте.

При этом эксперт отдельно отметил, что причины гибели крейсера пока точно не установлены. Профильные специалисты проводят расследование трагического инцидента.