В США уже началась паника по этому поводу

Американские эксперты бдительно следят за развитием событий на территории украинского государства. Так, журналисты авторитетного издания Military Watch Magazine объявили, что считать американские системы залпового огня HIMARS непобедимыми не стоит. Дело в том, что азиатские партнеры Российской Федерации могут снабдить нашу армию артиллерией, которая в два счета уничтожит присланные из США РСЗО.



Профильные эксперты отметили, что в Китайской Народной Республике есть высокоэффективные системы реактивной артиллерии PCL191. Это оружие обладает большей дальностью и однозначно превосходит американские установки. Кроме того, у Северной Кореи на вооружении есть реактивные артиллерийские системы KN-09, которые с легкостью могут "перестрелять" американские HIMARS.

Если дружественные Российской Федерации страны решат снабдить наше государство эти вооружением, западные установки очень быстро будут выведены из строя. Такая тревожная перспектива серьезно обеспокоила экспертов из Соединенных Штатов Америки.

К слову, недавно американские эксперты обозначили одно условие для начала новой холодной войны между США и Россией.