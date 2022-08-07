Глава Белоруссии заявил, что за последние 80 лет мало что изменилось в боевых конфликтах

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во все времена военных конфликтов артиллерия всегда имела решающую роль.

Во время поздравления военнослужащих и ветеранов одной из артбригады вооруженных сил Белоруссии глава государства указал, что артиллеристы отличались не только своей эффективностью во время освобождения советских земель от фашистских захватчиков.

"Артиллерийские силы не утратили названия "бог войны", потому что имеют по сей день решающее значение на поле боя", – указал Лукашенко.

Лукашенко заявил ранее, что переговорил с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу стратегических планов Запада по нападению на РФ, и прямо сообщил, что тот планирует напасть на российские територии через Украину и Белоруссию.