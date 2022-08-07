Лукашенко назвал "бога войны" в современных войнах

Лукашенко назвал "бога войны" в современных войнах
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии заявил, что за последние 80 лет мало что изменилось в боевых конфликтах

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во все времена военных конфликтов артиллерия всегда имела решающую роль.

Во время поздравления военнослужащих и ветеранов одной из артбригады вооруженных сил Белоруссии глава государства указал, что артиллеристы отличались не только своей эффективностью во время освобождения советских земель от фашистских захватчиков.

"Артиллерийские силы не утратили названия "бог войны", потому что имеют по сей день решающее значение на поле боя", – указал Лукашенко.

Лукашенко заявил ранее, что переговорил с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу стратегических планов Запада по нападению на РФ, и прямо сообщил, что тот планирует напасть на российские територии через Украину и Белоруссию.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Турки остались в восторге от совместного удара Москвы и Анкары по Вашингтону

Лидеры двух стран договрились начать отказываться от доллара

Путин воспользовался слабостью Запада против Украины - СМИ

Глава России сделал ставку на провал западной политической воли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2348 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей