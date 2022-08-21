Пентагон же не может решить проблему до сих пор

Российская Федерация осведомлена о главном пробеле, который допустили Соединенные Штаты в своих главных средствах ядерного поражения, пишет The Hill.

Американский обозреватель Гордон Чанг, который однажды с полной уверенностью утверждал, что в 2011 году Китай ждет крах (впоследствии провидец заявил, что это должно произойти в 2012 году) заявил, что американская сторона не располагает нужным типом "нестратегического оружия".

Конечно, у Штатов естть гравитационные ядерные боеголовки. Однако у них есть один крайне существенный недостаток: чрезвычайная уязвимость при хранении на земной поверхности и при авиатранспортировке при пролете через воздушное пространство территории, которая является предметом споров.

Нужно помнить, что Пентагон испытывает дефицит в новейших крылатых ядерных ракетах средней и малой дальности. Ситуацию пытаются исправить через Конгресс, который пытается продавить необходимый бюджет на разработку, однако по непонятным причинам все главы американского государства пытаются блокировать процесс.

"Путин, вероятно, полагает, что Америка не начнет тотальную термоядерную войну из-за тактического удара", – говорится в материале.

А военный эксперт Владимир Козин считает, что Штаты давно готовятся к ядерному конфликту с РФ.