Пока что ответить Пентагону нечем

Программа по созданию гиперзвукового вооружения, принятая российскими властями, вызывает опасения у Пентагона. Глава центра безопасности и арктической устойчивости в штате Аляска Трой Буффард заявил, что русские обращают пристальное внимание на Берингов пролив – учитывая ситуацию на Украине, Кремлю не нужны проблемы на Дальнем Востоке. Более того, речь идет "о воротах в Арктику" для РФ.

Аляска считается американскими аналитикам штатом "последнего фронтира" – и опасность в том, что эвакуировавшая из Афганистана войска страна не способна к боевым действиям в условиях суровых холодов. Тем сильнее опасения из-за отставания Штатов от разработок китайцев и россиян в гиперзвуковом вооружении, передает РИА ФАН.

Американцам сейчас банально нечем остановить ракеты, которые развивают скорость от 6 тысяч километров в час, уточняет телеканал "360".

"И это пугает. Мы должны переосмыслить собственную оборону. Такой перехват, вероятнее всего, невозможен. Это уязвляет нашу оборону", – высказался Буффард.



Ранее NI писал, что американцы разрабатывают спутники для отслеживания российского гиперзвукового оружия – уже выделены средства на разработку.