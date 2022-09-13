Брешь в американской обороне: США в панике от российского гиперзвука

Брешь в американской обороне: США в панике от российского гиперзвука
Ту-22М3. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Пока что ответить Пентагону нечем

Программа по созданию гиперзвукового вооружения, принятая российскими властями, вызывает опасения у Пентагона. Глава центра безопасности и арктической устойчивости в штате Аляска Трой Буффард заявил, что русские обращают пристальное внимание на Берингов пролив – учитывая ситуацию на Украине, Кремлю не нужны проблемы на Дальнем Востоке. Более того, речь идет "о воротах в Арктику" для РФ.

Аляска считается американскими аналитикам штатом "последнего фронтира" – и опасность в том, что эвакуировавшая из Афганистана войска страна не способна к боевым действиям в условиях суровых холодов. Тем сильнее опасения из-за отставания Штатов от разработок китайцев и россиян в гиперзвуковом вооружении, передает РИА ФАН.

Американцам сейчас банально нечем остановить ракеты, которые развивают скорость от 6 тысяч километров в час, уточняет телеканал "360".

"И это пугает. Мы должны переосмыслить собственную оборону. Такой перехват, вероятнее всего, невозможен. Это уязвляет нашу оборону", – высказался Буффард.

Ранее NI писал, что американцы разрабатывают спутники для отслеживания российского гиперзвукового оружия – уже выделены средства на разработку.

Источник: Le Monde ✓ Надежный источник
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