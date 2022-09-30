Около российско-польской границы сложилась напряженная ситуация

Накануне, 29 сентября, в небе около Калининградской области резко возросла активность истребителей. Россия не стала медлить с ответом, перепугав военных сразу нескольких стран, входящих в состав НАТО.

Утром четверга американский самолет-разведчик решил устроить слежку за российскими границами со стороны Польши. Несколько часов он наворачивал круги около региона, пытаясь изучить действия российский солдат по дальнейшим действиям с ядерным оружием, которое находится на анклаве.

Излишний интерес заставил ВС РФ реагировать – в качестве сигнала военные послали свои самолеты к границе между Польшей и Калининградской областью. По крайней мере, об этом сообщают итальянские ВВС, пишет Общественная служба новостей.

В результате они немедленно подняли один самолет, который отправился на возможный перехват российского судна. Других подробностей инцидента в Италии не предоставили.

Это не первый раз, когда самолеты НАТО отправляются на перехват российских около своих границ. Еще 27 сентября ВВС Италии также сообщали, что заметили на "северо-восточной" границе альянса три самолета ВС РФ.

При этом на фоне референдума, мобилизации и заявлений Путина о готовности защищать страну любыми способами, военно-политический блок усилил слежение за военными объектами Российской Федерации. Больше всего внимания уделяют именно анклаву, поскольку опасаются, что оттуда может быть нанесен ядерный удар.