Россия перепугала НАТО ответом на провокации у Калининграда

Россия перепугала НАТО ответом на провокации у Калининграда
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Около российско-польской границы сложилась напряженная ситуация

Накануне, 29 сентября, в небе около Калининградской области резко возросла активность истребителей. Россия не стала медлить с ответом, перепугав военных сразу нескольких стран, входящих в состав НАТО. 

Утром четверга американский самолет-разведчик решил устроить слежку за российскими границами со стороны Польши. Несколько часов он наворачивал круги около региона, пытаясь изучить действия российский солдат по дальнейшим действиям с ядерным оружием, которое находится на анклаве. 

Излишний интерес заставил ВС РФ реагировать – в качестве сигнала военные послали свои самолеты к границе между Польшей и Калининградской областью. По крайней мере, об этом сообщают итальянские ВВС, пишет Общественная служба новостей

В результате они немедленно подняли один самолет, который отправился на возможный перехват российского судна. Других подробностей инцидента в Италии не предоставили. 

Это не первый раз, когда самолеты НАТО отправляются на перехват российских около своих границ. Еще 27 сентября ВВС Италии также сообщали, что заметили на "северо-восточной" границе альянса три самолета ВС РФ. 

При этом на фоне референдума, мобилизации и заявлений Путина о готовности защищать страну любыми способами, военно-политический блок усилил слежение за военными объектами Российской Федерации. Больше всего внимания уделяют именно анклаву, поскольку опасаются, что оттуда может быть нанесен ядерный удар. 

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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