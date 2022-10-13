Самолет не "вывез" встречу с "шахидом"

В социальных сетях появилась информация, что МиГ-29, состоящий на вооружении военно-воздушных сил Украины, был уничтожен в бою с российским дроном.

Изначально появилась информация, что ВВС противника подняли в небо самолет для уничтожения вражеского дрона. Позднее стало известно, что украинский МиГ рухнул на землю.

"Военкоры Русской Весны" пишут, что речь, вероятно, идет об историческом случае, когда БПЛА-камикадзе уничтожил боевую "птичку" противника.

Как пишет RT, украинский самолет разбился накануне под Винницей. Сам пилот катапультировался. Однако в командовании ВВС Украины заявили, что судно потерпело крушение по неустановленным техпричинам, уточняет "Свободная Пресса".