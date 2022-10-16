Смекалка всегда была сильной стороной нашего характера

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. Киевский режим все еще лелеет надежду одержать победу благодаря беспрецедентному потоку мощного вооружения со стороны западных государств. Незалежные активно используют американские противотанковые ракетные установки Javelin. Однако наши умельцы уже придумали, как совладать с вражьей техникой.



Как известно, русские люди отличаются высоким уровнем изобретательности и смекалки. Российские бойцы придумали хитрый способ, как защитить танки от ударов с переносных ракетных установок. Наши военные размещают на башнях танков специальные металлические козырьки, а поверх них кладут мешки с песком. Кумулятивная струя от американской установки не может проникнуть сквозь мешки, что позволяет сохранить жизнь экипажу боевой машины.

Благодаря таким усовершенствованиям бойцам удается снизить потери в живой силе. Кроме того, танкисты приноровились наваривать металлические решетки на военную технику. Такая защита увеличивает прочность танка. Конечно, если противник бьет с короткого расстояния, боевая машина получит повреждения, однако врагу не часто удается попасть в упор по танку.