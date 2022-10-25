"Военторг" "военторгу" рознь: как мошенники наживаются на мобилизации

"Военторг" "военторгу" рознь: как мошенники наживаются на мобилизации
Фото:Sergey Petrov/GLOBAL LOOK press
Повышенный спрос на вещи для военных привел к массовым спекуляциям

После объявления в России частичной мобилизации в местных торговых сетях резко пошли вверх цены на товары военного и около военного назначения. Это вызвало волну негодования в обществе: как так, "военторги" наживаются на мобилизованных. Но выясняется, что многие россияне стали жертвой мошенников, которые быстро сориентировались в ситуации, а украинские пропагандисты через соцсети этим воспользовались.

Когда начали приходить повестки мобилизованным, многие "бывалые" рекомендовали призывникам приходить в военкомат сразу со своей экипировкой. Дескать, зачем ждать, когда выдадут казенное, когда можно взять свое, качественное, подходящее по размеру и фасону. Вот только покупать берцы, комбинезоны, спальники и проч. мобилизованные отправились не в магазины, торгующие сертифицированной Минобороны продукцией, а на рынки и в частные лавочки, которые к военному делу не имеют никакого отношения.

Многих путает слово "Военторг" в названии ларька или описании продукции на сайте. Однако АО "Военторг", имеющий отношение к МО РФ, с многочисленными "Военторг Камуфляж", "Военторг Атака" и т.д. никак не связан. Специализируется настоящий "Военторг" на гражданской одежде с армейской символикой для мужчин, женщин и детей. Уставная форма в официальном интернет-магазине тоже есть, но никаких шлемов, разгрузок, бронежилетов.

При этом руководству "Военторга" уже пришлось отбиваться от обвинений, что якобы они повысили цену на свою продукцию. В официальном письме гендиректора АО "Военторг" в ФАС, копия которого есть в распоряжении АиФ,  сообщается, что в период с августа по сентябрь 2022 года увеличения цен на товары, реализуемые в торговых сетях АО, не было.

Откуда же вообще взялась вся эта история с повышением цен на товары, востребованные мобилизованными? Нажиться на ситуации решили владельцы магазинчиков, имевших в ассортименте товары для туристов, охотников и рыболовов, любителей страйкбола и даже строителей. Волшебное слово "Военторг" в описании товара – и вот уже трехкопеечный дождевик камуфляжной расцветки стоит 85 тысяч рублей, причем это уже "со скидкой". При этом никаких "волшебных" свойств у изделия нет, по крайней мере, продавец о них не сообщает.

Ладно дождевик, а вот когда люди, отправляющиеся в зону СВО, тратят огромные деньги на покупку в Интернете бронежилета, огнеупорного спальника, противоосколочного комбинезона (такие примеры приводят коллеги из "КП"), а по факту получают подделку, – это уже удар не только по кошельку, но прямая угроза жизни и здоровью граждан.

Представители Минобороны пытаются донести до мобилизованных и, главное, до их остающихся дома родственников, что обмундирование и экипировка всем будут выданы в полном объеме, что максимум, о чем можно позаботиться, это захватить с собой дополнительную пару носков/трусов. Однако их голоса тонут в потоке истерических воплей 100500 различных телеграм-каналов, сначала уговаривающих скупать а-ля военные вещи, а потом возмущающихся, как это накладно для россиян.

Откуда вещают авторы этих постов, известно. Плохо то, что наши граждане ведутся на уловки украинских агентов ЦИПсО и поддаются панике, вместо того чтобы сходить в свободное время (или попросить жену, маму, брата) в военкомат и обновить в карточке учета личные данные. Тогда и повестки не будут приходить инвалидам и многодетным отцам, да и форму будут выдавать по размеру, а не по тем параметрам, которые были зафиксированы во время службы в армии 15 лет назад.

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