Северная угроза: НАТО втягивает Россию в войну в Арктике

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу демонстрируют активность в Арктике, указал командующий Севфлотом Александр Моисеев.
Коллективный Запад, указал адмирал, рассматривает Арктику как потенциальный регион конфликта. Именно эта причина объясняет активизацию альянса и наращивание его военного присутствия в регионе.
Один из предлогов, который избрал для себя коллективный Запад для провокации – конфликтный потенциал в Арктике. По этой причине американцы продолжают заниматься милитаризацией региона.
В частности, указывает Моисеев, Штаты пытаются практиковать на регулярной основе "вылазки" с походами боевого флота в Баренцевом море. Там же американцы присутствуют, бороздя акваторию со своими многоцелевыми атомными субмаринами.
Проблема для России и в том, что у НАТО в регионе довольно развитая инфраструктурная сеть. Таким образом, атлантический военный блок переходит к новым инструментам, которые позволят ему сдерживать Россию.
Ситуация на линии соприкосновения серьезно изменилась