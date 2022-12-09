Северная угроза: НАТО втягивает Россию в войну в Арктике

Северная угроза: НАТО втягивает Россию в войну в Арктике
Günter Lenz/www.globallookpress.com
Американцы решили, что будут давить на противника там, куда можно ничего не перебрасывать

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу демонстрируют активность в Арктике, указал командующий Севфлотом Александр Моисеев.

Коллективный Запад, указал адмирал, рассматривает Арктику как потенциальный регион конфликта. Именно эта причина объясняет активизацию альянса и наращивание его военного присутствия в регионе.

Один из предлогов, который избрал для себя коллективный Запад для провокации – конфликтный потенциал в Арктике. По этой причине американцы продолжают заниматься милитаризацией региона.

В частности, указывает Моисеев, Штаты пытаются практиковать на регулярной основе "вылазки" с походами боевого флота в Баренцевом море. Там же американцы присутствуют, бороздя акваторию со своими многоцелевыми атомными субмаринами. 

Проблема для России и в том, что у НАТО в регионе довольно развитая инфраструктурная сеть. Таким образом, атлантический военный блок переходит к новым инструментам, которые позволят ему сдерживать Россию.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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