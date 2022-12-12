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В последнее время все громче звучат разговоры о возможном начале полномасштабного мирового конфликта. По мнению известного российского аналитика Виктории Никифоровой, в самом ближайшем будущем Североатлантический альянс под предводительством Вашингтона может попытаться развязать большую войну с нашей страной.
Аналитик перечислила признаки, которые явно указывают на то, что Соединенные Штаты Америки ведут подготовку к крупномасштабным военным действиям с Российской Федерацией. По наблюдениям Никифоровой, западная коалиция вынашивает план развязывания большой войны.
Эксперт особо отметила, что Пентагон пока не собирается публично выступать с подобного рода заявлениями и "убаюкивает" мировое пространство заверениями в том, что Белый дом якобы стремится избежать прямого противостояния с Кремлем.
Никифорова напомнила, что в Соединенных Штатах Америки приняли рекордный по сумме оборонный бюджет в размере 858 миллиардов долларов. Кроме того, экономика этой страны в открытую перестраивается на военные рельсы.
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