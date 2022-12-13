Западу пора вспомнить об оружии судного дня - Кедми

Москва приближается к границам своего терпения

Россия задумала практиковать превентивные ядерные удары, вместо того, чтобы обороняться встречными мерами. По словам политолога Якова Кедми, таким образом попытки Соединенных Штатов "нащупать слабость" у противника прекратятся.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва может перейти к доктрине, принятой американцами – превентивный ядерный удар в ответ на угрозы. Кедми же считает, что в атомной войне часть боеголовок точно достигнут пределов России, однако смена подхода дает шанс уравнять риски.

Политолог прямым текстом призвал власти к пересмотру положений ядерной доктрины, указав, что, хотя такие меры могут усилить напряженность в отношениях со Штатами, у России будет шанс оградить себя от провокаций Белого дома.

"Концепция имеет значение не только для своих вооруженных сил – она также объясняет противнику, где его границы", – высказался Кедми.

Ранее Кедми призывал власти к смене тактики специальной военной операции на Украине.