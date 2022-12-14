Кадровые офицеры альянса воюют против России

Москва посчитала, что украинское руководство будет принимать самостоятельно решения, однако просчиталась, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Однако на противоположной стороне прекрасно осознавали, что своими силами Украине не выдержать противостояния, а потому ВСУ получили рекомендацию: уйти на оборонительный рубеж в Донбассе. Ведь после неудачи в наступлении на Луганск и Донецк можно всегда отойти назад. Однако Москва смогла сорвать такое наступление, решив начать специальную военную операцию.

Леонков, однако, считает, что Кремль не был готов к тому, что НАТО начнет руководить всеми действиями ВСУ. Альянс полностью предоставляет Киеву разведывательные данные, щедро выделяя кадровых офицеров из своих стран. Подтверждение тому – приходящие в страны альянса гробы. Естественно, погибшие были задним или не очень задним числом уволены из состава вооруженных сил той страны, которую представляли.

"Так что НАТО де-юре с нами не воюет, но воюет де-факто", – констатирует Леонков.

Спикер уточнил, что Запад надеется вымотать Россию с помощью санкционного жала, однако к таким мерам у страны уже выработался определенный иммунитет.

Украина тем временем теряет свой мобилизационный потенциал: ВСУ готовятся к пополнению живой силы. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на источники, Минобороны Украины открыто заявило в такой потребности из-за больших потерь.