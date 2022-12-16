России предложили разбомбить Лондон для остановки помощи Украине

России предложили разбомбить Лондон для остановки помощи Украине
Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
И нацелить на Штаты ракеты, как в старые добрые времена

Российский военачальник Андрей Гурулев заявил, что у РФ существует способ прекратить поставки вооружения и боеприпасов из Запада на Украину – для этого необходимо покончить с Лондоном и разместить в зоне досягаемости Соединенных Штатов ракеты.

По словам политика, без превентивных действий в отношении главных мозговых центров Киева поставки не прекратить. Североатлантический альянс действует по накатанной вверх. Сначала все ограничивалось бронежилетами и стрелковым оружием. Затем пошла в ход дальнобойная артиллерия и зенитно-ракетные комплексы.

Далее, считает Гурулев, американцы начнут поставлять украинской армии бронетанковую технику. Пока российские войска в этом вопросе лишь "догоняют" – после оборонительных действий начинается выжидание, а затем – реакция в виде удара по поставленной технике, пересекшей украинскую границу.

Таким образом, считает Гурулев, превентивные удары нужно наносить там, где они кажутся совершенно неожиданными. Ну и в довесок разместить на Кубе и Венесуэле свои ракеты.

"Не все подряд  пункты управления с военными базами и аэродромами. Если речь идет о неядерных припасах, нужно заняться подсчетом носителей и ракет с авиацией и БПЛА дальнего действия", – высказался военачальник.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", РФ атаковала три пункта управления украинскими бригадами у Гуляйполя и Берислава. 

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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