Американцы готовятся к противостоянию

Если ВС РФ все же нападут на территории стран, входящих в состав Североатлантического альянса, то солдатам НАТО потребуется лишь три дня, чтобы одержать победу над Россией. Такого мнения придерживается член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.

Такой ответ он дал на вопрос одного американца в соцсетях, почему Альянс до сих пор не выиграл в противостоянии с Россией, передает РИА ФАН.

По данным издания, в последнее время на Западе растет обеспокоенность из-за вероятности прямого вовлечения в конфликт на Украине. До сих пор западные государства отказывались от прямого вмешательства, косвенно поддерживая попытки Киева сопротивляться.

Дополнительную обеспокоенность у них вызывают слова Владимира Путина, который выступает против присоединения Украины к НАТО. Пока страна не состоит в альянсе, атаки на нее не считаются нападением на все страны договора.