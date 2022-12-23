НАТО "раскрыла" план Путина по заморозке конфликта на Украине

НАТО "раскрыла" план Путина по заморозке конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Организация следит за каждым шагом нашего президента

Действия российского лидера на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства находятся под пристальным наблюдением Североатлантического альянса. Глава западной коалиции Йенс Столтенберг считает, что "раскусил" наши планы.

Так, генсек НАТО объявил, что по его мнению, заморозка конфликта на территории Незалежной необходима нашим Вооруженным силам для того, чтобы перегруппировать войска, а позже пойти в новую атаку на украинских боевиков.

Столтенберг объявил, что киевским режимом был предложен некий план мирного урегулирования конфликта, однако Москва якобы отказалась от идеи украинских властей. Отмечается, что Незалежная предлагала России вывести своих военнослужащих с украинских территорий к Рождеству. По словам Столтенберга, наш президент Владимир Путин не проявил желание заключить некий мир (в западном его понимании) и вынашивает свои "коварные планы".

Генсек НАТО убежден, что заморозка конфликта на территории Незалежной будет использована нашими военными для подготовки нового наступления. Также Столтенберг высокопарно заявил, что конфликт может быть завершен в любой момент, как только Владимир Путин согласится "покинуть Украину". Судьба мирных жителей Донбасса и других регионов западного политика явно не интересует.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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