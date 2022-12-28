НАТО окончательно отказалось от прямой войны с Россией - Лавров

Соединенные Штаты по дипканалам смогли "пространно объяснить" о своем нежелании отправлять на помощь Украине собственных специалистов, которые бы помогли ВСУ освоить зенитно-ракетные системы Patriot. Соответствующее заявление сделал в эфире "Первого канала" глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Министр уточнил, что Москва задавала ранее американской стороне вопрос по сохраненным в настоящее время каналам через посольство, намерены ли Штаты отправлять на Украину собственных специалистов для обучения ВСУ для работы на упомянутых ЗРК.

В ответ Штаты заявили, что не планируют обучать украинских военнослужащих. Более того, Пентагон не планирует устраивать непосредственное боевое столкновение с Россией. Именно поэтому вопрос с отправкой специалистов по обучению управлением ЗРК для Киева закрыт и на повестке не стоит.

"По этой причине американцы не желают и не станут напрямую воевать с Россией", – уточнил министр.

Вместе с тем министр уточнил, что "Пэтриоты" введут в боевое действие на Украине в течение нескольких месяцев – до тех пор, пока ВСУ не смогут освоить технологию. Любопытно, однако, как она будет освоена, если американцы отказались обучать украинские войска управлению Patriot.