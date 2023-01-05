The Telegraph: НАТО вступит в войну с Россией в 2023 году

The Telegraph: НАТО вступит в войну с Россией в 2023 году
Kevin Payne/www.globallookpress.com
Альянс ищет поводы

Силы НАТО, вероятно, попытаются вмешаться в военный конфликт на Украине и вступят в прямое боевое столкновение с российскими войсками, считает отставной полковник армии Великобритании, командующий оборонным блоком альянса Хэмиш де Бреттон-Гордон.

В своем материале военный аналитик выразил уверенность, что в 2023 году конфликт между РФ и Украиной обострится, а потому нельзя исключать вероятность вступления альянса.

"Меня тревожит уверенность тех, кто считает нулевой вероятностью вмешательство НАТО в украинский конфликт в новом году", – заявил Гордон.

По словам экс-полковника, коллективному Западу необходимо стремиться к самому скорому завершению конфликта. Однако достичь мира можно за счет исключающих его средств: полковник считает, что конфликт завершится после того, как Украина получит "необходимое вооружение". Более того, Гордон уверен, что с достижением мира НАТО должно "дать понять" Москве о нахождении своих "красных линий".

Несколько иной точки зрения придерживается другой высокопоставленный представитель альянса Ханс-Лотар Домрезе, назвавший 2023 год временем перемирия России и Украины.  

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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