Россия отправляет к США "Цирконы" после угроз Запада

Россия отправляет к США "Цирконы" после угроз Запада
"Адмирал Горшков". Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Москва будет разговаривать на языке силы

Российская Федерация готовит для Североатлантического альянса "новогодний подарок" – к берегам стран альянса идет "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту. Речь идет о сверхзвуковых ракетах скоростью с 9 Махов – заряд доставят к точке назначения, оружие способно уничтожить любую противоракетную оборону.

Зампред Совета безопасности РФ добавил, что российский гиперзвук станет отличным отрезвителем для любого государства, которое вынашивает планы против России или собирается пригрозить чем-либо Москве.

"С вами мы будем говорить на языке силы. Мстить каждому за каждого убитого россиянина", – высказался зампред Совета безопасности РФ в социальных сетях.

Напомним, "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту выдвинулся на боевую службу 4 января. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, фрегат пересечет воды Атлантики и Индийского океана, а также Средиземного моря. Судно способно атаковать мощнейшими точечными ударами противника на море, с равным успехом уничтожая сухопутные силы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что путь к миру на Украине заключается в оружии, которое коллективный Запад, по его словам, обязан предоставлять ВСУ, передает URA.ru.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

130 трупов: Армия России разгромила иностранный легион в районе Краматорска

Бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи

Внук Шарля де Голля раскрыл заговор против России

Запад давно вынашивал коварные антироссийские планы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей