Россия отправляет к США "Цирконы" после угроз Запада

Москва будет разговаривать на языке силы

Российская Федерация готовит для Североатлантического альянса "новогодний подарок" – к берегам стран альянса идет "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту. Речь идет о сверхзвуковых ракетах скоростью с 9 Махов – заряд доставят к точке назначения, оружие способно уничтожить любую противоракетную оборону.

Зампред Совета безопасности РФ добавил, что российский гиперзвук станет отличным отрезвителем для любого государства, которое вынашивает планы против России или собирается пригрозить чем-либо Москве.

"С вами мы будем говорить на языке силы. Мстить каждому за каждого убитого россиянина", – высказался зампред Совета безопасности РФ в социальных сетях.

Напомним, "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту выдвинулся на боевую службу 4 января. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, фрегат пересечет воды Атлантики и Индийского океана, а также Средиземного моря. Судно способно атаковать мощнейшими точечными ударами противника на море, с равным успехом уничтожая сухопутные силы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что путь к миру на Украине заключается в оружии, которое коллективный Запад, по его словам, обязан предоставлять ВСУ, передает URA.ru.