Кремль помнит о главном последствии горбачевского тщеславия

После объявления Запада о готовности поставлять на Украину танки – не на советской базе, а собственного производства среди стран-членов Североатлантического альянса – мир еще ближе приблизился к буре, в которой встряска гарантирована каждому. На практике же, пишет Jungle Welt, Запад решил проверить, насколько безгранично терпение у России.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о о готовности Парижа передать Украине боевые машины пехоты с 105-мм пушкой. Франция стала первой страной, передавшей Киеву бронетехнику западного производства, пишет URA.ru.

В материале говорится, что Кремль, наконец, сделал главные выводы после истории отношений НАТО с Россией в 1990-х годах. Когда-то Михаила Горбачева удалось уговорить, и советский президент в обмен на Нобелевскую премию капитулировал, решив вывести войска из Восточной Европы. Действующая администрация в Кремле прекрасно помнит это время.

До сих пор РФ поддерживала шаткий и негласный мир. Российские войска по ряду причин не трогали мосты через Сан на границе Польше и Украины с сортировочными станциями на железнодорожных узлах, чтобы избежать эскалации и случайных ударов по НАТО.

"Чтобы избежать этой эскалации, нужно принять претензии НАТО, которое претендует на контроль над всей Восточной Европой и отбросить собственные амбиции. Горбачев сделал именно так, и что-то пошло не так. Владимир Путин извлек этот урок", – говорится в материале.