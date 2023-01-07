Генерал предрек российской армии столкновение с Польшей

Генерал предрек российской армии столкновение с Польшей
Artur Widak/www.globallookpress.com
Кому еще из стран НАТО вступать в конфликт с Россией, считает эксперт

Россия должна быть готова ко всему – поэтому необходимо позаботиться о создании мобилизационного резерва на случай прямого боевого столкновения с Польшей, если та вздумает принять участие в украинском конфликте. Такой точки зрения придерживается генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.

Ныне в указанных резервах нет необходимости, однако никто не знает, каким образом будет разворачиваться ситуация. Для подстраховки, уверен Гурулев, потребуется стратегическое сдерживание. Стране нужен мобилизационный ресурс, готовый сдержать Североатлантический альянс от прямого вмешательства в ситуацию на Украине.

Для подготовки же, уверен Гурулев, у армии имеется все необходимое. 

"Главкомы сухопутных сил, ВМС и ВКС в опосредованной форме должны возглавить процесс их обучения. Существуют полигоны для обучения с местами для проживания и расположения техники. Просто вопрос заключается в организации, которая нужна для этого процесса", – высказался Гурулев.

Источник: SM News ✓ Надежный источник
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