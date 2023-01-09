Atlantico: НАТО столкнется с огромными потерями в войне с Россией

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Лучшее, на что может рассчитывать коллективный Запад в случае войны против России и всего Востока – пиррова победа с огромнейшими потерями, которые пошатнут Европу и Соединенные Штаты настолько, что отодвинут их на второй план. Такого мнения придерживается политолог Леонардо Дини.
Как ни парадоксально, разводит руками профессор Дини, но Североатлантический альянс легко может потерпеть поражение, несмотря на некоторое превосходство, уточняет URA.ru. В случае объединения КНР, России, Северной Кореи, Ирана, Индии и Турции Восток Запад потерпит поражение, итогом которого станет появление того самого многополярного мира, о котором часто говорит Кремль в публичных заявлениях отмечает РИА ФАН.
Для предотвращения такого сценария необходимо остановить "враждебное наступление" России и всех ее единомышленников, уверен профессор. С его точки зрения, только так можно добиться выдвижения к власти государств с "демократической формой правления", передает "Общественная служба новостей".
"Если говорить реалистически, то мы скатились до мирового конфликта. Ведь и Путин в мюнхенской речи предупреждал нас об этом. Однако мы знаем, что все войны заканчивались. Первая мировая длилась четыре года, Вторая – шесть лет. Нет сомнений, что в новой войне европейские границы будут изменены на долголетия", – считает политолог.
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