НАТО объявляет "охоту" на российскую авиацию

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Североатлантический альянс намерен перебросить в Бухарест авиацию с бортовой системой предупреждения и управления AWACS. Причиной таких действий руководство блока назвало необходимость в слежении за военными действиями и активностью РФ.
НАТО решило усилить военное присутствие на восточных границах. Ожидается, что первый борт в Румынии приземлится уже 17 января.
AWACS, утверждают в пресс-службе НАТО, могут отслеживать борты на расстоянии в сотни км – речь идет об основном и ключевом средстве слежения за условным противником, которое имеется в арсенале альянса.
В ближайшее время разведывательная авиация приступит к выполнению миссии, которая продлится несколько недель. С 2022 года НАТО активно патрулирует восточные регионы, чтобы отслеживать самолеты ВКС России.
Точного числа самолетов, которые ожидаются в Румынии, не приводится. Известно, что воздушная разведка появится на базе Отопень в 200 км от границ НАТО.
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