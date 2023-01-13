НАТО объявляет "охоту" на российскую авиацию

Ставки повышаются

Североатлантический альянс намерен перебросить в Бухарест авиацию с бортовой системой предупреждения и управления AWACS. Причиной таких действий руководство блока назвало необходимость в слежении за военными действиями и активностью РФ.

НАТО решило усилить военное присутствие на восточных границах. Ожидается, что первый борт в Румынии приземлится уже 17 января.

AWACS, утверждают в пресс-службе НАТО, могут отслеживать борты на расстоянии в сотни км – речь идет об основном и ключевом средстве слежения за условным противником, которое имеется в арсенале альянса.



В ближайшее время разведывательная авиация приступит к выполнению миссии, которая продлится несколько недель. С 2022 года НАТО активно патрулирует восточные регионы, чтобы отслеживать самолеты ВКС России.

Точного числа самолетов, которые ожидаются в Румынии, не приводится. Известно, что воздушная разведка появится на базе Отопень в 200 км от границ НАТО.