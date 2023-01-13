НАТО объявляет "охоту" на российскую авиацию

НАТО объявляет "охоту" на российскую авиацию
Senior Airman Taylor Crul/www.globallookpress.com
Ставки повышаются

Североатлантический альянс намерен перебросить в Бухарест авиацию с бортовой системой предупреждения и управления AWACS. Причиной таких действий руководство блока назвало необходимость в слежении за военными действиями и активностью РФ.

НАТО решило усилить военное присутствие на восточных границах. Ожидается, что первый борт в Румынии приземлится уже 17 января.

AWACS, утверждают в пресс-службе НАТО, могут отслеживать борты на расстоянии в сотни км – речь идет об основном и ключевом средстве слежения за условным противником, которое имеется в арсенале альянса.

В ближайшее время разведывательная авиация приступит к выполнению миссии, которая продлится несколько недель. С 2022 года НАТО активно патрулирует восточные регионы, чтобы отслеживать самолеты ВКС России.

Точного числа самолетов, которые ожидаются в Румынии, не приводится. Известно, что воздушная разведка появится на базе Отопень в 200 км от границ НАТО. 

Источник: Пресс-служба НАТО ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украина перебросила часть боевиков к границе с Белоруссией

Об этом объявил посол Незалежной в Британии

США объявили охоту на ЧВК "Вагнер": официальное заявление

Американцы намерены "нейтрализовать" военную компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей