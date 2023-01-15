Путин идет "ва-банк": стратегия Кремля на Украине вызвала у НАТО шок

Альянс не ожидал такой решимости от Москвы

Прошлогоднее заявление президента России о предстоящем вхождении Донбасса и освобожденных регионов Украины о вхождении в состав РФ Запад истолковал следующим образом: Кремль решил задрать ставку до такой степени, что Евросоюз и Штаты долгое время не знали, как реагировать. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, российский лидер решил идти "ва-банк".

Финский лидер признался в одолевающем его беспокойстве из-за того, что перед Западом стоит тот, кто решил "идти на все, несмотря на отсутствие возможности добиться выигрыша везде". А самое плохое, заявляет Ниинистё, что такому положению дел нет ни конца, ни края.

Ниинистё сравнил положение, с которым столкнулся Кремль в ходе СВО, с просчетом советского руководства в советско-финской войне, когда Москва, по мнению президента Финляндии, рассчитывала взять Хельсинки в пару недель. Однако и у Киева возникнут существенные сложности в стремлении вернуть контроль над территориями.

В Хельсинки, добавил Ниинистё, были удивлены, с какой легкостью Кремль отреагировал на решение Финляндии вступить в ряды НАТО. Однако, считает политик, Москва попыталась таким образом не обращать внимания на то, что у нее теперь имеется "проблема в Северной Европе".