Путин идет "ва-банк": стратегия Кремля на Украине вызвала у НАТО шок

Путин идет "ва-банк": стратегия Кремля на Украине вызвала у НАТО шок
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Альянс не ожидал такой решимости от Москвы

Прошлогоднее заявление президента России о предстоящем вхождении Донбасса и освобожденных регионов Украины о вхождении в состав РФ Запад истолковал следующим образом: Кремль решил задрать ставку до такой степени, что Евросоюз и Штаты долгое время не знали, как реагировать. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, российский лидер решил идти "ва-банк".

Финский лидер признался в одолевающем его беспокойстве из-за того, что перед Западом стоит тот, кто решил "идти на все, несмотря на отсутствие возможности добиться выигрыша везде". А самое плохое, заявляет Ниинистё, что такому положению дел нет ни конца, ни края.

Ниинистё сравнил положение, с которым столкнулся Кремль в ходе СВО, с просчетом советского руководства в советско-финской войне, когда Москва, по мнению президента Финляндии, рассчитывала взять Хельсинки в пару недель. Однако и у Киева возникнут существенные сложности в стремлении вернуть контроль над территориями.

В Хельсинки, добавил Ниинистё, были удивлены, с какой легкостью Кремль отреагировал на решение Финляндии вступить в ряды НАТО. Однако, считает политик, Москва попыталась таким образом не обращать внимания на то, что у нее теперь имеется "проблема в Северной Европе".

Источник: Dagens Nyheter ✓ Надежный источник
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