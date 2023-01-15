WP: НАТО сделало Путину "огромный подарок"

Альянс дал трещину, что не укрылось от его противников

Внутренний политический раскол среди членов Североатлантического альянса явно на руку России, которая расценивает происходящие внутриблоковые события фактором ослабления НАТО. Такого мнения придерживается Washington Post.

Основной аргумент, говорится в материале – позиция Турции, которая продолжает блокировать членство Финляндии и Швеции. Номинально Анкара согласна с вступлением двух скандинавских стран в состав блока, однако в действительности выставляет требования, которые Западу выполнить не представляется возможным.

"Господин Эрдоган – неутомимый торгаш, уверенный, что использует имеющиеся у него рычаги, чтобы добиться уступок от своих союзников по НАТО и взбудоражить свою националистическую базу в преддверии выборов в Турции, намеченных на начало лета", – говорится в материале.



Турция выдвигает такие скромные требования, как расправа над курдскими политическими партиями и движениями, аффилированными с Рабочей партией Курдистана, которая, по мнению Анкары, и причастна к последним терактам в стране. Эрдоган требует экстрадиции членов этой организации, которые могут скрываться в скандинавских странах.

Еще одно требование Турции – разрешение на продажу оружия Анкаре. С 2019 года Штаты блокируют ее для Турции после решения администрации Эрдогана о проведении военной кампании в Сирии. Еще одна проблема – запрос Турции на 20 млрд долларов, которые ей необходимы на расширение и модернизацию истребителей F-16.

"Господин Путин – единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", – делает вывод автор материала.



