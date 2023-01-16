Путин нашел способ разрушить НАТО изнутри

Помочь в этом вызвался "близкий друг" главы России

Немецкий журналист Герд Хелер утверждает, что российский президент Владимир Путин имеет в НАТО собственного "троянского коня", который разрушает альянс изнутри – это турецкий президент Реджеп Эрдоган.

В статье для RND он напомнил, что Анкара является единственной сраной блока, которая так и не присоединилась к западным санкциям против Москвы. Дополнительно Турция постоянно становится занозой во всех начинаниях НАТО.

Споры между шведами и турками, по словам немца, радуют главу России, поскольку Эрдоган препятствует расширению Североатлантического альянса. Также ранее турецкий президент мешал назначению Андерса Фога Расмуссена генеральным секретарем альянса – все из-за его позиции по поводу карикатур на Мухаммеда.

В 2017 году Эрдоган купил российские ЗРК, а в 2019-ом – помешал НАТО усилить оборону Польши и Прибалтийских стран. Хелер считает, что глава Турции предпринимает такие шаги, чтобы порадовать российского лидера. К тому же, ни с одним президентом он не встречался так часто, как с Владимиром Путиным.