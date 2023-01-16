Путин нашел способ разрушить НАТО изнутри

Путин нашел способ разрушить НАТО изнутри
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Помочь в этом вызвался "близкий друг" главы России

Немецкий журналист Герд Хелер утверждает, что российский президент Владимир Путин имеет в НАТО собственного "троянского коня", который разрушает альянс изнутри – это турецкий президент Реджеп Эрдоган. 

В статье для RND он напомнил, что Анкара является единственной сраной блока, которая так и не присоединилась к западным санкциям против Москвы. Дополнительно Турция постоянно становится занозой во всех начинаниях НАТО.

Споры между шведами и турками, по словам немца, радуют главу России, поскольку Эрдоган препятствует расширению Североатлантического альянса. Также ранее турецкий президент мешал назначению Андерса Фога Расмуссена генеральным секретарем альянса – все из-за его позиции по поводу карикатур на Мухаммеда.

В 2017 году Эрдоган купил российские ЗРК, а в 2019-ом – помешал НАТО усилить оборону Польши и Прибалтийских стран. Хелер считает, что глава Турции предпринимает такие шаги, чтобы порадовать российского лидера. К тому же, ни с одним президентом он не встречался так часто, как с Владимиром Путиным. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Германии начали готовить украинских боевиков

Берлин любезно предоставил территорию своей страны для учений

США и Россия сбросили маски доброжелательности в 2022 году – эксперты

Вскрылись реальные отношения между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей