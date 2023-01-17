Один маневр позволит сжечь всю бронетехнику НАТО на Украине - военный аналитик

Производственные мощности у Запада почти на нуле в сравнении с российскими, утверждает эксперт

Политолог, обозреватель Ростислав Ищенко рассказал, к чему приведут перспективы западной танковой техники переломить ход событий на Украине. По словам эксперта, Киева не теряет надежды получить еще около 150 танков для "летнего наступления". Однако тенденцию с сокращением поставок для ВСУ не изменить – Польша избавляется о своих 14 старых "Леопардов", попросив у американцев на замеру "Абрамсы". А за весь прошлый год Польша отдала украинским войскам две сотни Т-72. США обещали Варшаве после этого передать сотню "Абрамсов", но они так и не дошли.

Та же ситуация с канадцами – у тех только 82 "Леопарда", и лишь половина их них пригодна для использования в современных условиях.

Среди стран Североатлантического альянса производством танков занимаются лишь США, Британия, Франция из ФРГ. Вторые, кстати, за восемнадцать лет выпустили лишь чуть больше четырех сотен "Челенджеров-2".

Тенденция такова, что у Европы танков меньше, чем необходимо для одного года интенсивных действий в военном конфликте. Таковы современные промышленные масштабы Запада, который может выпускать лишь до 200 с небольшим танков в год. России же достаточно в таком случае наращивать темпы – ее текущие мощности в производстве танков несопоставимы с западными и выглядят куда более внушительными.

"Сказывается многодесятилетняя политика выноса тяжелой промышленности в "третий мир", – пояснил Ищенко.

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