Один маневр позволит сжечь всю бронетехнику НАТО на Украине - военный аналитик

Один маневр позволит сжечь всю бронетехнику НАТО на Украине - военный аналитик
Ddp/www.globallookpress.com
Производственные мощности у Запада почти на нуле в сравнении с российскими, утверждает эксперт

Политолог, обозреватель Ростислав Ищенко рассказал, к чему приведут перспективы западной танковой техники переломить ход событий на Украине. По словам эксперта, Киева не теряет надежды получить еще около 150 танков для "летнего наступления". Однако тенденцию с сокращением поставок для ВСУ не изменить – Польша избавляется о своих 14 старых "Леопардов", попросив у американцев на замеру "Абрамсы". А за весь прошлый год Польша отдала украинским войскам две сотни Т-72. США обещали Варшаве после этого передать сотню "Абрамсов", но они так и не дошли.

Та же ситуация с канадцами – у тех только 82 "Леопарда", и лишь половина их них пригодна для использования в современных условиях.

Среди стран Североатлантического альянса производством танков занимаются лишь США, Британия, Франция из ФРГ. Вторые, кстати, за восемнадцать лет выпустили лишь чуть больше четырех сотен "Челенджеров-2".

Тенденция такова, что у Европы танков меньше, чем необходимо для одного года интенсивных действий в военном конфликте. Таковы современные промышленные масштабы Запада, который может выпускать лишь до 200 с небольшим танков в год. России же достаточно в таком случае наращивать темпы – ее текущие мощности в производстве танков несопоставимы с западными и выглядят куда более внушительными.

"Сказывается многодесятилетняя политика выноса тяжелой промышленности в "третий мир", – пояснил Ищенко.

Ранее мы писали о полученных в Минобороны танках Т-90 "Прорыв". 

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучена ключевая проблема ВС РФ в зоне СВО

Эксперт рассказал, на что чаще всего жалуются военные

Полное уничтожение: в России нашли способ "вразумить" США

Всего Москва может пойти по двум путям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей