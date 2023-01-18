Россия готовит военный ответ НАТО на случай вступления Финляндии и Швеции - Лавров

Министр пообещал и еще кое-что другое

Российская Федерация намерена принять меры военного и технического характера на своей границе, если Швеция и Финляндия вступят в состав Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 января, глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на брифинге, посвященного итогам работы отечественной дипломатии в 2023 году.

Министр указал, что внешнеполитическое ведомство сделает выводы в случае вступления двух стран-соседей в НАТО. Однако Лавров не стал уточнять, о каких военных и технических ответных мерах идет речь.

Вместе с тем Лавров выразил сожаление из-за ситуации в Европе, где все "обрушилось в одночасье" из-за ретивого стремления Финляндии вступить в НАТО. Хельсинки не меняет официального предлога, заявляя, что таким образом страна гарантирует себе безопасность.

Ранее лидер российской дипломатии заявил, что американцы "пространно объяснили" по оставшимся дипломатическим каналам об отсутствии планов прямого вмешательства в украинский конфликт – в частности, Штаты заверили Москву, что якобы не намерены выделять ВСУ собственных военных специалистов для освоения ЗРК Patriot.