От Варшавы останутся руины: польские СМИ обрисовали последствия ответного удара России

От Варшавы останутся руины: польские СМИ обрисовали последствия ответного удара России
Фото: Volha Shukaila/www.globallookpress.com
Правительство Моравецкого накаляет градус антироссийских заявлений

Польский обозреватель Сильвия Горлицкая заявила, что Варшава сознательно провоцирует конфликт с Россией – президент Анджей Дуда с главой правительства Матеушом Моравецким допускают неслыханные заявления в адрес Москвы.

Противостояние с Россией не предвещает ничего хорошего для Варшавы, считает журналистка. В глобальном политическом смысле Польша не представляет из себя абсолютно ничего – стоит ли говорить, что такое образование станет для НАТО испытательным полигоном. Тем временем немецкий истеблишмент на официальном уровне продвигает концепцию об оттеснении России на восток. А то, что лежит между РФ и Германией, Берлин совершенно не волнует.

В Варшаве антироссийская пропаганда находится в диапазоне, близком (или еще хуже) к критической отметке. Усиленная цензура режима Дуды с высмеиванием и даже дерганьем России в местных официальных медиа создает в головах у потребителей государственного контента картинку того, что Россия слаба, пользуется старой бронетехникой и не способна даже сокрушить разваливающуюся Украину.

"Мы – часть военного союза, враждебного в отношении России. Невероятно циничного союза, использовавшего не поддающегося смыслу упорство в ликвидации Варшавского договора. На психологическом уровне нам стоит ждать для себя худшего. Польские элиты явно ведут нас к самоуничтожению, втравливая в военный конфликт", – пишет Горлицкая.

По мнению колумниста, скопление сил НАТО может превратить в случае конфликта Польшу в одну из возможных целей.

Источник: Mysl Polska ✓ Надежный источник
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